Томские снегопады признали аномальными для города с начала XX века

В Томске сложилась беспрецедентная ситуация. Там выпало столько снега, сколько еще не фиксировалось с начала прошлого века.



Городские коммунальные службы не справляются с уборкой территории.



Мэр города Иван Кляйн распорядился выдавать компаниям и предприятиям специальные талоны, чтобы обеспечить бесплатный прием снега на снегоотвалах, сообщает Сибирское агентство новостей.

Сильный снегопад обрушился на Томск еще в ноябре. Жители города в социальных сетях жаловались, что их автомобили тонут в сугробах. Пешеходам было трудно передвигаться по заваленным снегом тротуарам.

Во время новогодних праздников не раз возникали претензии к коммунальщикам по поводу того, что снегоуборочная техника не выходит на улицы города.

По данным агентства, которое ссылается на метеорологическую службу, сейчас снежный покров составляет 90 см и это вдвое превышает среднегодовые значения.

В мэрии заявляют, что очистка улиц входит в обязанности на районных администрациях и управляющих компаниях. Глава города уже пообещал «сделать соответствующие выводы».