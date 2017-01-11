Томские снегопады признали аномальными для города с начала XX века

Городские власти выдают талоны на бесплатный прием снега на снегоотвалах
В Томске сложилась беспрецедентная ситуация. Там выпало столько снега, сколько еще не фиксировалось с начала прошлого века.
Городские коммунальные службы не справляются с уборкой территории.
Мэр города Иван Кляйн распорядился выдавать компаниям и предприятиям специальные талоны, чтобы обеспечить бесплатный прием снега на снегоотвалах, сообщает Сибирское агентство новостей.
Сильный снегопад обрушился на Томск еще в ноябре. Жители города в социальных сетях жаловались, что их автомобили тонут в сугробах. Пешеходам было трудно передвигаться по заваленным снегом тротуарам.
Во время новогодних праздников не раз возникали претензии к коммунальщикам по поводу того, что снегоуборочная техника не выходит на улицы города.
По данным агентства, которое ссылается на метеорологическую службу, сейчас снежный покров составляет 90 см и это вдвое превышает среднегодовые значения.
В мэрии заявляют, что очистка улиц входит в обязанности на районных администрациях и управляющих компаниях. Глава города уже пообещал «сделать соответствующие выводы».