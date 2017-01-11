Шесть человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По информации НИА «Нижний Новгород», в результате аварии произошло столкновение двух автобусов с троллейбусом в районе остановки «Сельхозакадемия» в Приокском районе.

«По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Тот врезался в автобус ПАЗ, а тот, в свою очередь, — в троллейбус», — уточнили в пресс-службе.

В результате медицинскую помощь оказали всем пострадавшим, однако о характере полученных травм не сообщается.