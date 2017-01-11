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Премьеру Италии Джентилони провели в Риме ангиопластику

62-летний политик может покинуть клинику через один-два дня

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони перенес небольшую операцию на сосудах после возвращения из Франции, где он пребывал с рабочим визитом.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», политику была сделана ангиопластика — процедура открытия и расширения артерий и вен.

По словам пресс-секретаря Фламинии Лаис, 62-летний премьер-министр, занявший этот пост в прошлом месяце, успешно перенес операцию в одной из лучших итальянских клиник Gemelli.

Уточняется, что Джентилони будет выписан и вернется на работу через один-два дня.

Напомним, бывший итальянский премьер Италии Маттео Ренци покинул пост в связи с поражением на референдуме по конституционной реформе 4 декабря.

Президент Серджо Маттарелла передал премьерский мандат Джeнтилoни, министру иностранных дел в правительстве Ренци, по итогам трехдневных консультаций с представителями всех политических сил страны.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Премьеру Италии Джентилони провели в Риме ангиопластику

62-летний политик может покинуть клинику через один-два дня

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