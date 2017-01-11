Премьеру Италии Джентилони провели в Риме ангиопластику

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони перенес небольшую операцию на сосудах после возвращения из Франции, где он пребывал с рабочим визитом.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», политику была сделана ангиопластика — процедура открытия и расширения артерий и вен.



По словам пресс-секретаря Фламинии Лаис, 62-летний премьер-министр, занявший этот пост в прошлом месяце, успешно перенес операцию в одной из лучших итальянских клиник Gemelli.



Уточняется, что Джентилони будет выписан и вернется на работу через один-два дня.