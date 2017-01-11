Американца приговорили к 22 годам тюрьмы за кражу пульта от телевизора

В 22 года тюремного заключения обошлась американцу Эрику Бремвеллу мелкая кража. Соответствующий приговор суд вынес 35-летнему злоумышленнику за похищение пульта от телевизора из чужого дома.

Инцидент произошел в городе Мелроз-Парк американского штата Иллинойс. Согласно материалам уголовного дела, кража пульта для переключения каналов телевизора произошла 1 августа 2015 года. Злоумышленник забыл на месте преступления свою перчатку и следователям удалось найти его с помощью анализа ДНК.

Право на условно-досрочное освобождение осужденный Бремвелл получит только через 11 лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.

Отягчающем обстоятельством для Бремвелла стал его криминальный опыт осужденного. Следствие установило, что рецидивист совершил кражи телевизоров и телевизионных пультов в шести жилых домах.