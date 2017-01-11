Мордовский сахарный завод может купить агрокомплекс им. Н.И. Ткачева

Структуры агрокомплекса им. Н.И. Ткачева заинтересованы в покупке Мордовского сахарного завода.



Как сообщает ФАС, агрокомплекс может стать мажоритарным владельцем Тамбовской сахарной компании. Именно она занимается строительством Мордовского сахарного завода.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», антимонопольная служба еще в конце прошлого года одобрила просьбу ООО «ТамбовСахарИнвест» приобрести 74% ТСК.

Агентство поясняет, что «ТамбовСахарИнвест» принадлежит Вадиму Антонову. Он же является гендиректором «Тихорецкагроинвест», владельцем Павловского сахарного завода и агрофирмы «Павловская плюс».



Все эти компании входят в агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. Его контролируют родственники нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Между тем Мордовский сахарный завод построен на 80%. Для завершения работ необходимо еще 9 млрд рублей, и сейчас инвесторы разыскивают эту сумму.

Мордовский сахарный завод может стать крупнейшим в стране. Его проектная мощность — 12 тыс. т свеклы в сутки.

После его приобретения агрокомплекс имени Ткачева станет одним из лидеров российского сахарного рынка.