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Мордовский сахарный завод может купить агрокомплекс им. Н.И. Ткачева

После этого агрокомплекс войдет в пятерку лидеров российского сахарного рынка

Структуры агрокомплекса им. Н.И. Ткачева заинтересованы в покупке Мордовского сахарного завода.

Как сообщает ФАС, агрокомплекс может стать мажоритарным владельцем Тамбовской сахарной компании. Именно она занимается строительством Мордовского сахарного завода.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», антимонопольная служба еще в конце прошлого года одобрила просьбу ООО «ТамбовСахарИнвест» приобрести 74% ТСК.

Агентство поясняет, что «ТамбовСахарИнвест» принадлежит Вадиму Антонову. Он же является гендиректором «Тихорецкагроинвест», владельцем Павловского сахарного завода и агрофирмы «Павловская плюс».

Все эти компании входят  в агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. Его контролируют родственники нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Между тем Мордовский сахарный завод построен на 80%. Для завершения работ необходимо еще 9 млрд рублей, и сейчас инвесторы разыскивают эту сумму.

Мордовский сахарный завод может стать крупнейшим в стране. Его проектная мощность  12 тыс. т свеклы в сутки.

После его приобретения агрокомплекс имени Ткачева станет одним из лидеров российского сахарного рынка.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Мордовский сахарный завод может купить агрокомплекс им. Н.И. Ткачева

После этого агрокомплекс войдет в пятерку лидеров российского сахарного рынка

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