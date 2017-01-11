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В Ярославле на один день отменили аборты

Власти региона и местная епархия РПЦ решили таким образом отметить память Вифлеемских младенцев

Акцию проведут власти региона в лице департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и ярославская епархия РПЦ. Суть ее в том, что 11 января во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области не будут делать аборты. Зато пройдут «мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства».

Как передает ИА «Ярновости» со ссылкой на пресс-службу Ярославской епархии, эта акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца.

Церковь также призвала присоединиться к Дню тишины все частные медицинские учреждения.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Ярославле на один день отменили аборты

Власти региона и местная епархия РПЦ решили таким образом отметить память Вифлеемских младенцев

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