В Ярославле на один день отменили аборты

Акцию проведут власти региона в лице департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и ярославская епархия РПЦ. Суть ее в том, что 11 января во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области не будут делать аборты. Зато пройдут «мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства».

Как передает ИА «Ярновости» со ссылкой на пресс-службу Ярославской епархии, эта акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца.

Церковь также призвала присоединиться к Дню тишины все частные медицинские учреждения.

