В РФ назвали условие снятия санкций с новой главы МИД Канады Фриланд

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что снятие санкций с новой главы МИД Канады Христи Фриланд возможно только на основе «взаимности и зеркальности».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ, Фриланд может быть исключена из санкционного списка в том случае, если канадская сторона отменит ограничительные меры против российских официальных лиц.



При этом он отметил, что нахождение новой главы МИД Канады в российском «стоп-листе» не помешают российским официальными лицам контактировать с ней на международных площадках.

Накануне канадка украинского происхождения Христя Фриланд, до последнего времени занимавшая пост министра международной торговли, возглавила внешнеполитическое ведомство страны.



В 1990-е годы Фриланд жила в Москве, где работала главным редактором бюро газеты Financial Times. В 2014 году она попала в число 14 граждан Канады, в отношении которых были введены зеркальные санкции со стороны России.