Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Брянске обнаружили склад с 350 л контрафактного непищевого алкоголя

Собственник приостановил продажу спиртовых лосьонов на 30 суток

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили в Брянске склад, где хранилась крупная партия контрафактного непищевого алкоголя, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Брянской области.

По информации интернет-газеты «Брянские новости», сотрудники местного управления ведомства изъяли из обращения около 350 л спиртовых лосьонов, запрещенных к продаже.

В частности, на территории склада ООО «Торговый мир» хранились средство гигиены полости рта «Настойка дуба» и лосьон «Вита-септ космо», оптовую поставку которых осуществила компания «Аптечный склад» из Самары.

«В ходе проверки установлено, что реализация указанной продукции объемом 350 л приостановлена собственником на 30 суток», — добавили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

Несколько сотен литров «Боярышника» изъяли в Амурской области

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Брянске обнаружили склад с 350 л контрафактного непищевого алкоголя

Собственник приостановил продажу спиртовых лосьонов на 30 суток

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке