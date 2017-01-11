В Брянске обнаружили склад с 350 л контрафактного непищевого алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили в Брянске склад, где хранилась крупная партия контрафактного непищевого алкоголя, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Брянской области.

По информации интернет-газеты «Брянские новости», сотрудники местного управления ведомства изъяли из обращения около 350 л спиртовых лосьонов, запрещенных к продаже.

В частности, на территории склада ООО «Торговый мир» хранились средство гигиены полости рта «Настойка дуба» и лосьон «Вита-септ космо», оптовую поставку которых осуществила компания «Аптечный склад» из Самары.

«В ходе проверки установлено, что реализация указанной продукции объемом 350 л приостановлена собственником на 30 суток», — добавили в пресс-службе ведомства.

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