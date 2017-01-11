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Грузовикам запретят проезд через плотину Жигулевской ГЭС

Это связано с началом строительства развязки в Тольятти

В районе Жигулевского моря начинается строительство крупной развязки.

Сейчас вся земля в этом районе выкуплена в федеральную собственность.

На работы уже выделено 200 млн рублей, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на главу «Поволжуправтодора» Сергея Логунова. Эта компания займется строительством.

В ближайшее время начнется возведение опор, будут запущены две объездные дороги.

Избежать неудобств всё же не удастся. Часть транзитных грузовиков в районе Уфы будет перенаправлена с трассы М-5 на М-7.

Как сообщает агентство, появление развязки должно избавить Тольятти от транзитных фур.

Проект должен быть реализован в декабре 2019 года. Его стоимость составляет более 6 млрд рублей.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Грузовикам запретят проезд через плотину Жигулевской ГЭС

Это связано с началом строительства развязки в Тольятти

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