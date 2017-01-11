Грузовикам запретят проезд через плотину Жигулевской ГЭС

Это связано с началом строительства развязки в Тольятти
В районе Жигулевского моря начинается строительство крупной развязки.
Сейчас вся земля в этом районе выкуплена в федеральную собственность.
На работы уже выделено 200 млн рублей, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на главу «Поволжуправтодора» Сергея Логунова. Эта компания займется строительством.
В ближайшее время начнется возведение опор, будут запущены две объездные дороги.
Избежать неудобств всё же не удастся. Часть транзитных грузовиков в районе Уфы будет перенаправлена с трассы М-5 на М-7.
Как сообщает агентство, появление развязки должно избавить Тольятти от транзитных фур.
Проект должен быть реализован в декабре 2019 года. Его стоимость составляет более 6 млрд рублей.