Грузовикам запретят проезд через плотину Жигулевской ГЭС

В районе Жигулевского моря начинается строительство крупной развязки.



Сейчас вся земля в этом районе выкуплена в федеральную собственность.



На работы уже выделено 200 млн рублей, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на главу «Поволжуправтодора» Сергея Логунова. Эта компания займется строительством.

В ближайшее время начнется возведение опор, будут запущены две объездные дороги.

Избежать неудобств всё же не удастся. Часть транзитных грузовиков в районе Уфы будет перенаправлена с трассы М-5 на М-7.

Как сообщает агентство, появление развязки должно избавить Тольятти от транзитных фур.

Проект должен быть реализован в декабре 2019 года. Его стоимость составляет более 6 млрд рублей.