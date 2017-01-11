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Под Воронежем сгорела турбаза «Немецкая слобода»

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем или неисправной проводки

Под Воронежем огонь полностью уничтожил пятиэтажную турбазу «Немецкая слобода».

Пожар начался около пяти часов утра. Горела мансарда общей площадью 300 кв. м. Еще до прибытия пожарных администрация эвакуировала постояльцев. Удалось спасти 25 человек, из них 10  это дети.

С огнем удалось справиться лишь через три часа. Пожар тушили 45 спасателей и 14 единиц спецтехники. Работу осложняло то, что вблизи здания не было источников воды. Мансарда же была построена из дерева.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки. Следователи дадут заключение в течение 30 дней.

Как сообщает РИА «Воронеж», выяснилось, что турбаза была построена без обязательных разрешающих документов на строительство и эксплуатацию.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Под Воронежем сгорела турбаза «Немецкая слобода»

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем или неисправной проводки

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