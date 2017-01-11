Повышение тарифов на холодную воду в Самаре признали незаконным

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск регионального министерства энергетики и ЖКХ, которое требовало признать незаконным повышение тарифов на холодную воду и водоотведение. Соответствующее решение суда опубликовано на сайте суда.

Тарифы изменились с 1 октября 2016 года. Основанием для корректировки стали приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), требцющие снизить цену на воду.



Так, осенью прошлого года тариф на питьевую воду для потребителей увеличился на 1,54 рубля, а на водоотведение — на 2,07 рубля за 1 куб. м, сообщает «Волга Ньюс.рф».

В результате ФАС удовлетворила заявление водоснабжающей компании и вынесла министерству представление, которое обязывает региональный регулятор скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании. В свою очередь, министерство изменило тарифы, но обратилось в суд.

По информации истца, при повышении тарифов по требованию ФАС и ресурсоснабжающей компании к сентябрю индекс изменения платы за коммунальные услуги превысил норму, утвержденную правительством России, и составил 5,4%. Арбитражный суд признал приказы антимонопольного органа незаконными.