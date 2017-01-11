В историческом центре Петрозаводска зальют каток

В историческом центре Петрозаводска появится каток.



Его зальют в Губернаторском парке.



Авторы идеи говорят, что создание катка — это социальный проект, который нужен прежде всего для пропаганды здорового образа жизни.



Кроме того, каток будет работать как образовательная арт-площадка, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на директора филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Валерия Белова.

Сейчас на площадке, выделенной под каток, идут работы по созданию ледовой подушки. Ее наращивают по советской системе — постоянно заливают теплой водой.

Торжественное открытие запланировано на 15 января.