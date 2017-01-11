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В историческом центре Петрозаводска зальют каток

Он появится в Губернаторском парке

В историческом центре Петрозаводска появится каток.

Его зальют в Губернаторском парке.

Авторы идеи говорят, что создание катка  это социальный проект, который нужен прежде всего для пропаганды здорового образа жизни.

Кроме того,  каток будет работать как образовательная арт-площадка, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на директора филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Валерия Белова.

Сейчас на площадке, выделенной под каток, идут работы по созданию ледовой подушки. Ее наращивают по советской системе  постоянно заливают теплой водой.

Торжественное открытие запланировано на 15 января.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В историческом центре Петрозаводска зальют каток

Он появится в Губернаторском парке

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