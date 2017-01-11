Румынского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за «договорняки»

Профессиональный румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен получил пожизненную дисквалификацию за попытку организации договорного матча.



Как пишет «Спорт-Экспресс», расследование Tennis Integrity Unit установило, что румын в 2013 году склонял другого спортсмена, имя которого не называется, сыграть с установленным результатом. В обмен Карпен предлагал денежную компенсацию.



Карпен признал свою вину еще в 2015 году, но только сейчас узнал наказание.



Максимальным рейтингом в одиночном разряде теннисист обладал в 2007 году, тогда он занимал 1088-е место.



В начале прошлого года английские и американские СМИ опубликовали информацию о том, что якобы в их распоряжении оказались документы, которые подтверждают практику договорных матчей в теннисе в течение последних 10 лет.



В частности, журналисты ВВС заявили, что владеют списком имен более чем 70 теннисистов, в адрес которых букмекеры, спортивные комитеты по этике не раз отправляли жалобы о подозрительных действиях. Кроме того, указывалось, что большинство этих спортсменов действующие.



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