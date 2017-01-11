На инвестфоруме в Сочи обсудят новые проекты для роста экономики

Ключевой темой российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи в конце февраля, станут «Новые проекты для роста». Оператор форума — фонд «Росконгресс» — опубликовал программу мероприятия.

План включает 27 пунктов, в том числе пленарное заседание с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Председатель правительства также проведет заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Сама деловая программа разделена на три тематических блока. Это «Новая региональная политика», «Повышая эффективность бизнеса» и «Реализуя проекты для жизни». На них будут обсуждаться новые подходы к стимулированию региональной политики, механизмы поддержки предпринимательства и создание комфортных условий для жизни в регионах.

Также в рамках форума пройдет вручение «Премии развития-2017», учрежденной Внешэкономбанком.

