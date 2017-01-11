Съемки последнего сезона «Игр престолов» начнутся в сентябре 2017 года

Последний сезон популярного сериала «Игры престолов» начнут снимать в сентябре 2017 года. Об этом сообщило издание NME со ссылкой на слова Лиама Каннингема, исполнителя роли Давоса Сиворта в проекте.

Сезон должен выйти на экраны в 2018 году, в нем планируется шесть эпизодов. Поклонники сериала полагают, что хронометраж каждой серии будет не менее 50 минут.

В настоящее время идут съемки седьмого, предпоследнего сезона, которые должны завершиться в феврале. Предпоследний сезон выйдет в эфир летом 2017 года и будет содержать семь эпизодов, сообщает сетевое издание m24.ru. Среди приглашенных в проект знаменитостей — ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, который сыграет моряка на корабле «Тишина».