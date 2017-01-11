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Жители Омска смогут выбрать место для установки памятника Петру I

Скульптуру российского императора изготовил Зураб Церетели

Памятник Петру I установят в Омске в ближайшее время. Скульптором монумента выступил известный скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Местные власти предложили жителям города проголосовать за место установки памятника. Представители профессионального архитектурного сообщества, ученые и краеведы определили четыре наиболее удачных варианта размещения памятника российскому императору: возле входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея, около здания Омского городского совета, на площади у Омского государственного музыкального театра или в сквере имени Врубеля, сообщает РИА «Омск-информ».

Выбрать место для установки монумента омичи смогут методом голосования в официальном сообществе администрации Омска «ВКонтакте» и на сайте газеты «Вечерний Омск — Неделя».

Голосование продлится до 1 февраля 2017 года.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Жители Омска смогут выбрать место для установки памятника Петру I

Скульптуру российского императора изготовил Зураб Церетели

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