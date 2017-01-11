Жители Омска смогут выбрать место для установки памятника Петру I

Памятник Петру I установят в Омске в ближайшее время. Скульптором монумента выступил известный скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Местные власти предложили жителям города проголосовать за место установки памятника. Представители профессионального архитектурного сообщества, ученые и краеведы определили четыре наиболее удачных варианта размещения памятника российскому императору: возле входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея, около здания Омского городского совета, на площади у Омского государственного музыкального театра или в сквере имени Врубеля, сообщает РИА «Омск-информ».

Выбрать место для установки монумента омичи смогут методом голосования в официальном сообществе администрации Омска «ВКонтакте» и на сайте газеты «Вечерний Омск — Неделя».



Голосование продлится до 1 февраля 2017 года.