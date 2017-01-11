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Крым получил 20 млн кубометров газа из РФ

Поставки начались 30 декабря

Крым получил 20 млн куб. м газа из российской газотранспортной системы за период с 30 декабря 2016 года по 11 января 2017 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече президента страны Владимира Путина с кабмином.

«30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день уже 20 млн куб. м газа поставлено крымчанам», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава государства дал старт подаче газа в регион в конце декабря прошлого года после завершения работ по присоединению газотранспортной системы Крыма к российским магистральным газопроводам, передает «Федеральное агентство новостей».

Материковую часть России с полуостровом соединяет газопровод протяженностью 400 км.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Крым получил 20 млн кубометров газа из РФ

Поставки начались 30 декабря

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