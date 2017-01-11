Фура с опасными химикатами перевернулась в Татарстане

Под Елабугой, на трассе М7, в аварию попала фура, перевозившая более 200 бочек с химическим реактивом гидроксиламином. Он имеет третий класс опасности.

Во время ДТП бочки не были повреждены, разлива химиката не произошло, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

Однако для ликвидации последствий аварии потребовалось три дня.

Сначала для сбора опасного груза на место ЧП была отправлена спецтехника. Бочки переместили из кювета в деревянные поддоны, а потом погрузили обратно в грузовик.



Однако он оказался не на ходу.

Спасателям пришлось выгружать бочки обратно, выставлять оцепление и срочно искать другое транспортное средство.

Кроме того, погрузка задерживалась из-за ожидания таможенников. Их присутствие было необходимо из-за того, что опасные бочки везли из Польши в Сибирь.

Лишь на третий день началась загрузка.

Агентство отмечает, что химреактив, содержащийся в емкостях, при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.