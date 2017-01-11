Фура с опасными химикатами перевернулась в Татарстане

Реактивы при попадании на кожу вызывают нагноения
Под Елабугой, на трассе М7, в аварию попала фура, перевозившая более 200 бочек с химическим реактивом гидроксиламином. Он имеет третий класс опасности.
Во время ДТП бочки не были повреждены, разлива химиката не произошло, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.
Однако для ликвидации последствий аварии потребовалось три дня.
Сначала для сбора опасного груза на место ЧП была отправлена спецтехника. Бочки переместили из кювета в деревянные поддоны, а потом погрузили обратно в грузовик.
Однако он оказался не на ходу.
Спасателям пришлось выгружать бочки обратно, выставлять оцепление и срочно искать другое транспортное средство.
Кроме того, погрузка задерживалась из-за ожидания таможенников. Их присутствие было необходимо из-за того, что опасные бочки везли из Польши в Сибирь.
Лишь на третий день началась загрузка.
Агентство отмечает, что химреактив, содержащийся в емкостях, при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.