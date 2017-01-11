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Назарбаев поручил перераспределить полномочия властей

Президент Казахстана подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу по перераспределению полномочий между ветвями власти. Об этом сообщила пресс-служба лидера.

«Главой государства подписано распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

В середине декабря в ходе торжественного собрания в честь 25-летия независимости республики Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть перераспределение полномочий между главой государства, парламентом и правительством.

«Новый этап развития государства ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране», — сказал он.

Глава Казахстана предложил, чтобы изучением вопроса занялась специальная комиссия. Она же должна будет внести предложения по изменению соответствующих законов и конституции.

Назарбаев при этом подчеркнул, что Казахстан останется государством с президентской формой правления.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Назарбаев поручил перераспределить полномочия властей

Президент Казахстана подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы

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