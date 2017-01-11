Глава Ростуризма доложил Путину об увеличении турпотока в Россию

Увеличение турпотока в Россию по итогам высокого туристического сезона составило около 9%. Об этом доложил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

«По предварительным итогам высокого туристического сезона… увеличение турпотока в среднем по стране составило порядка 9%», — приводит слова Сафонова «Федеральное агентство новостей».

По словам главы ведомства, самыми востребованными направлениями стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.

Сафонов также отметил развитие горнолыжных курортов.

«Наибольшей популярностью у нас пользуются горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа, в Сибири у нас есть ряд интересных горнолыжных курортов, в Алтайском крае, в Кемеровской области, на Алтае и на Дальнем Востоке», — отметил он.