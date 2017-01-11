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ИГ и «Талибан» объявили взаимный джихад

Соответствующими документами располагают правоохранительные органы Афганистана

Боевики афганского радикального движения «Талибан» и террористической группировки ИГ (запрещены в РФ) объявили друг другу джихад — «священную войну».

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пакистанскую радиостанцию Mashaal.

По словам главы управления полиции провинции Гильменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, соответствующими документами располагают правоохранительные органы страны.

Ранее из провинций Забуль и Нангархар поступали сообщения о столкновениях боевиков ИГ с талибами.

Известия // среда, 11 января 2017 года

ИГ и «Талибан» объявили взаимный джихад

Соответствующими документами располагают правоохранительные органы Афганистана

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