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Котельная в Калининграде портит воздух жителям города

Экологи призывают власти разобраться в ситуации

Экологи из организации «Зеленый фронт» пожаловались властям на работу котельной РТС «Северная» в Калининграде.

Они начали проверки после многочисленных обращений к ним жителей города. Экологи выезжали в район котельной для оценки ситуации, сообщает ресурс kaliningradfirst.ru.

Выяснилось, что многоквартирный жилой дом находится всего в 40 м от котельной. А в 150 м расположен детский сад. Это противоречит всем правилам безопасности.

Кроме того, в этом районе фиксируется стойкий запах нефтепродуктов, поскольку котельная работает на мазуте.

«Зеленый фронт» призывает власти проверить МП «Калининградтеплосеть» на предмет соблюдения законов об охране окружающей среды.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Котельная в Калининграде портит воздух жителям города

Экологи призывают власти разобраться в ситуации

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