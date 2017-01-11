Котельная в Калининграде портит воздух жителям города

Экологи из организации «Зеленый фронт» пожаловались властям на работу котельной РТС «Северная» в Калининграде.



Они начали проверки после многочисленных обращений к ним жителей города. Экологи выезжали в район котельной для оценки ситуации, сообщает ресурс kaliningradfirst.ru.

Выяснилось, что многоквартирный жилой дом находится всего в 40 м от котельной. А в 150 м расположен детский сад. Это противоречит всем правилам безопасности.



Кроме того, в этом районе фиксируется стойкий запах нефтепродуктов, поскольку котельная работает на мазуте.

«Зеленый фронт» призывает власти проверить МП «Калининградтеплосеть» на предмет соблюдения законов об охране окружающей среды.