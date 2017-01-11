Транспортные объекты строят в Калининграде к ЧМ-2018 с опережением

Строительство транспортных объектов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Калининграде идет с опережением графиков. Об этом сообщил врио зампредседателя Александр Рольбинов.

По данным ИА FlashNord, зампред калининградского правительства совместно с руководством управления дорожного хозяйства региона и представителями подрядных организаций проконтролировал ход работ на объектах транспортной инфраструктуры в рамках федеральных целевых программ. В частности, они проверили строительство Северного обхода Калининграда, который связывает город с федеральной трассой, ведущей к границе с Литвой.

«Вместо ненормативных двух полос будет современная шестиполосная дорога первой категории без светофорного регулирования и пересечения в одном уровне. Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года», — отметил Рольбинов.

По его словам, строительство таких объектов, как Восточная эстакада магистральной улицы общегородского значения и реконструкция путепровода также возводят с опережением. Второй этап строительства планируется завершить до конца 2017 года.



Согласно контракту срок окончания строительных работ истекает 31 мая 2018 года. Рольбинов отметил, что активная фаза строительства улично-дорожной сети на острове Октябрьский у главного стадиона начнется уже в феврале текущего года.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.

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