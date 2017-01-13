«Артемий Панарин заслужил участие в Матче всех звезд»

Пять российских игроков примут участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе команды Атлантического дивизиона выступит нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), за коллектив Столичного дивизиона сыграют форварды Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), а также голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), а в состав сборной Центрального дивизиона вошел нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).



При этом в число участников матча не попал один из лидеров «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин. Перспективы звездных российских хоккеистов корреспондент «Известий» обсудил с чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр, финалистом Кубка Стэнли, бывшим форвардом «Чикаго» и «Вашингтона» Андреем Николишиным.



Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», 39 очков (16 голов+23 передачи) в 35 матчах



Недавно Кучеров на три года продлил контракт с «Тампой» и теперь может сосредоточиться на хоккее и наслаждаться игрой. В отсутствие травмированного капитана Стивена Стэмкоса именно форвард сборной России стал безоговорочным лидером коллектива и практически в одиночку тянет свою команду в зону плей-офф.



Андрей Николишин: «В свои 23 года Кучеров — уже зрелый игрок, который был лидером сборной России на Кубке мира-2016. Никита прогрессирует каждый год и свой игрой, безусловно, заслужил участие в Матче звезд. Уверен, что впереди его ждет блистательная карьера как в клубе, так в сборной».



Владимир Тарасенко, нападающий «Сент-Луис Блюз», 43 очка (20 голов+23 передачи) в 41 матче



2016 год стал очень важным для Владимира Тарасенко. Благодаря отменной игре форварда «Сент-Луис» впервые за 15 лет вышел в финал Западной конференции Кубка Стэнли, в семье нападающего родился первый ребенок и он наконец-то забил гол за сборную России на Кубке мира. Цель 25-летнего Тарасенко на 2017 год — победа в Кубке Стэнли.

Андрей Николишин: «Владимир — лидер своей команды. Не только по статистике, но и по отношению к делу. Это отмечают все хоккейные эксперты и главный тренер «блюзменов» Кен Хичкок. Он по достоинству занимает свое место в Матче всех звезд, и я искренне верю, что он выиграет еще множество индивидуальных трофеев и, конечно, Кубок Стэнли. Вполне возможно, что и в этом сезоне».

Сергей Бобровский, вратарь «Коламбус Блю Джекетс», три сухих игры в 34 матчах

Бобровский проводит свой лучший сезон в НХЛ. Российский вратарь был признан лучшим игроком декабря лиги и приблизился к рекорду вратаря «Бостона» Жиля Жильбера сезона-1975/76, выигравшего 17 матчей подряд. Бобровский остановился на отметке 14 побед, что позволило «Коламбусу» закрепиться на первом месте в Восточной конференции.

Андрей Николишин: «Я думаю, что лучшие сезоны в НХЛ у него еще впереди, но тот факт, что он входит в пятерку сильнейших вратарей лиги, не вызывает никаких сомнений. Победная серия «Коламбуса» — во многом заслуга Бобровского. Он часто выручал партнеров и сделал много потрясающих сэйвов. Наши болельщики также могли наблюдать за блистательной игрой вратаря на Кубке мира. Там Сергей творил чудеса и очень помог нашей команде добраться до полуфинала».

Евгений Малкин, нападающий «Питтсбург Пингвинс», 44 очка (17 голов+27 передач) в 40 матчах

В декабре Малкин стал девятым русским игроком в истории НХЛ, набравшим 800 очков. Ранее до столь высокой отметки добирались только Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Вячеслав Козлов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталс», 35 очков (21 гол+14 передач) в 41 матче

Сложно представить Матч всех звезд без Александра Овечкина. Самый титулованный европеец в истории НХЛ пропустил предыдущий звездный уикенд из-за травмы, но на сей раз намерен порадовать болельщиков лиги красочным шоу.

Андрей Николишин: «Малкин и Овечкин не нуждаются в представлении. Это постоянные участники Матча всех звезд, которые из сезона в сезон входят в десятку лучших хоккеистов лиги. Приятно, что с возрастом их результативность остается на стабильно высоком уровне».

Артемий Панарин, нападающий «Чикаго Блэкхокс», 42 очка (17 голов+25 передач) в 44 матчах

Россиянин имеет наибольшее количество очков среди игроков, не попавших на звездный уикенд, при этом он идет на шестом месте в списке бомбардиров лиги. Отсутствие 25-летнего хоккеиста в итоговом списке — самая обсуждаемая тема вокруг Матча звезд.

Андрей Николишин: «Артемий заслужил участие в Матче всех звезд. Я не знаю, по каким критериям шел отбор, но, на мой взгляд, от «Чикаго» в звездном уикенде должны участвовать Панарин и Мариан Госса. Странно, что их не оказалось в списке».

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).

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