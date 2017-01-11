Информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу могут смягчить наказание

Американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, отбывающий тюремное заключение в США за передачу для публикации WikiLeaks конфиденциальных документов Госдепартамента и других правительственных ведомств, попал в окончательный список заключенных, в отношении которых возможно смягчение наказания.



Как сообщает NBC News со ссылкой на источник в министерстве юстиции США, такое решение принял действующий президент США Барак Обама.

По данным телеканала, решение может быть вынесено уже в среду.

Напомним, в ноябре организация WikiLeaks обратилась к президенту США Бараку Обаме с призывом помиловать до истечения его полномочий на президентском посту бывшего военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга и экс-агента спецслужб Эдварда Сноудена.

В 2013 году Военный суд приговорил информатора WikiLeaks 25-летнего рядового 1-го класса Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. При этом суд оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению — в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество.