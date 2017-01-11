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Инфляция в России за новогодние праздники ускорилась до 0,3%

Соответствующую статистику опубликовал Росстат

Росстат обнародовал материалы, согласно которым в России в период с 1 по 9 января потребительские цены выросли на 0,3%. Таким образом, сливочное масло и куриные яйца подорожали на 0,5%, молоко, сметана, жирный творог, сыр, рис, водка и мороженая рыба — на 0,2–0,4%.

Стоимость сахара, напротив, снизилась на 0,5%, на подсолнечное масло, гречку, пшено и соль — на 0,1%.

Свежие огурцы и помидоры подорожали на 12,1 и 10,5% соответственно, сообщает RNS. Отмечается, что в среднем рост цен на плодоовощную продукцию составил 3%.
Цены на бензин и на дизельное топливо выросли на 0,1 и 0,6% соответственно.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Инфляция в России за новогодние праздники ускорилась до 0,3%

Соответствующую статистику опубликовал Росстат

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