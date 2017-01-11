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Якутские ученые получили премию фонда Диснея за сохранение стерха

В республике есть территория, известная как основное место гнездования этого исчезающего вида

Якутский фонд «Стерх» и двое биологов получили премию «Герои охраны» Всемирного фонда Диснея по сохранению природы. Научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Сергей Слепцов и 80-летний ветеран заповедного дела Иван Данилов изучают стерха и другие исчезающие виды птиц (очковую гагу, черную казарку, сапсана, кречета). Наиболее значимым является их проект совершенствования сети охраняемых водно-болотных угодий программы ООН.

Награда фонда Диснея в размере $1,5 тыс. была вручена якутским специалистам за их преданность делу по сохранению редких видов животных и привлечение жителей Якутии к мероприятиям по охране местной природы, сообщает ИА YakutiaMedia.

Фонд «Стерх» был создан якутскими учеными в 2016 году, получил грант фонда Диснея и провел работы в природном заказнике «Кыталык», известном в мире как место основного гнездования стерха.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Якутские ученые получили премию фонда Диснея за сохранение стерха

В республике есть территория, известная как основное место гнездования этого исчезающего вида

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