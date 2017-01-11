Правительство проиндексирует страховые пенсии по уровню инфляции

Пособия и заработная плата отдельным категориям работников бюджетной сферы будут повышаться исходя из уровня инфляции в этом году. А индексация страховых пенсий с 1 февраля 2017 года составит 5,4%. Об этом, в частности, шла речь на встрече Владимира Путина с членами правительства, которые доложили президенту об итогах 2016 года и планах на 2017-й.

Открывая первую в новом году встречу с правительством, Владимир Путин прежде всего обратил внимание на ситуацию со взрывом бытового газа в жилом доме в Саратове. Глава государства попросил премьер-министра Дмитрия Медведева связаться с главой региона и оказать всю необходимую помощь. Министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова президент попросил держать на контроле работу служб МЧС на месте происшествия.

ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень доложил главе государства о работе жилищно-коммунального комплекса. По данным ведомства, на 17% уменьшилось число нарушений и сбоев в работе системы ЖКХ. Однако проблемы еще остаются. Так, в Иркутской области губернатор уволил профильного регионального министра после того, как регион оказался не готов к зимнему периоду. Нарушения выявила выездная комиссия Минстроя.



Михаил Мень также сообщил, что для улучшения ситуации с ЖКХ к концу 2017 года планируется ввести единый стандарт обслуживания многоквартирных домов.



— А чего так долго? Какие там этапы нужно пройти? — поинтересовался президент.

Министр пояснил, что необходимы определенные законодательные изменения, и пообещал сократить срок до полугода.



Министр транспорта Максим Соколов отметил, что накануне и сразу после Нового года аэропортам страны удалось принять возросший пассажиропоток, который увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил президенту, что внутренний туризм набирает всё большую популярность. Однако связано это не с экономическими причинами, а с качественным улучшением инфраструктуры в местах отдыха по всей России. В эти каникулы, по словам министра, самыми популярными местами отдыха стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург и Крым.

— Это еще раз говорит о том, что мы в целом не зря развивали Сочи как круглогодичный курорт. Нужно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали, во всяком случае в Сочи этот результат очевиден, — заметил президент.

Часть совещания с правительством прошла в закрытом формате. По ее итогам министр социального развития Максим Топилин заявил, что с 1 февраля этого года все страховые пенсии будут проиндексированы на 5,4%.



— С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии, — сообщил Максим Топилин.



Закон о бюджете Пенсионного фонда РФ предусматривает и вторую индексацию пенсий — с 1 апреля 2017 года. Министр отметил, что с ее учетом общая индексация составит 5,8%.



Согласно уровню инфляции будут повышаться социальные выплаты инвалидам, ветеранам, выплаты по детским пособиям и заработная плата преподавателям школ и дошкольных учреждений.

Глава Минтруда также сообщил, что Пенсионный фонд планирует в январе завершить осуществление единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей.



— Я доложил президенту о том, что мы приступили к выплате по 5 тыс. рублей. Вчера казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда РФ, и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками и «Почтой России». Уже вчера, в первый день работы с этими средствами, 4 млн пенсионеров получили по 5 тыс. рублей на свои счета в банковской системе, — сообщил он.

По словам Максима Топилина, на следующем этапе будет проведена работа с «Почтой России» и в январе 2017 года все пенсионеры получат единовременную выплату.

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Россия входит в новый год с хорошими показателями: фиксируется промышленный рост, а также увеличение загрузки железнодорожного транспорта.

— В этом году будет проделана большая методологическая работа, будет осуществляться переход на внедрение системы управления рисками, то есть контроль и надзор (за бизнесом. — «Известия») должен быть ориентирован на то, чтобы не проверять всех подряд, а выделять по дополнительным показателям, анализу информации зоны особенного риска и проверки проводить только в этой сфере, — отметил он.