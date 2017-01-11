Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Правительство проиндексирует страховые пенсии по уровню инфляции

Владимир Путин обсудил с министрами вопросы социально-экономического развития страны

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Пособия и заработная плата отдельным категориям работников бюджетной сферы будут повышаться исходя из уровня инфляции в этом году. А индексация страховых пенсий с 1 февраля 2017 года составит 5,4%. Об этом, в частности, шла речь на встрече Владимира Путина с членами правительства, которые доложили президенту об итогах 2016 года и планах на 2017-й.

Открывая первую в новом году встречу с правительством, Владимир Путин прежде всего обратил внимание на ситуацию со взрывом бытового газа в жилом доме в Саратове. Глава государства попросил премьер-министра Дмитрия Медведева связаться с главой региона и оказать всю необходимую помощь. Министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова президент попросил держать на контроле работу служб МЧС на месте происшествия.

ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень доложил главе государства о работе жилищно-коммунального комплекса. По данным ведомства, на 17% уменьшилось число нарушений и сбоев в работе системы ЖКХ. Однако проблемы еще остаются. Так, в Иркутской области губернатор уволил профильного регионального министра после того, как регион оказался не готов к зимнему периоду. Нарушения выявила выездная комиссия Минстроя.

Михаил Мень также сообщил, что для улучшения ситуации с ЖКХ к концу 2017 года планируется ввести единый стандарт обслуживания многоквартирных домов.

— А чего так долго? Какие там этапы нужно пройти? — поинтересовался президент.

Министр пояснил, что необходимы определенные законодательные изменения, и пообещал сократить срок до полугода.

Министр транспорта Максим Соколов отметил, что накануне и сразу после Нового года аэропортам страны удалось принять возросший пассажиропоток, который увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил президенту, что внутренний туризм набирает всё большую популярность. Однако связано это не с экономическими причинами, а с качественным улучшением инфраструктуры в местах отдыха по всей России. В эти каникулы, по словам министра, самыми популярными местами отдыха стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург и Крым.

— Это еще раз говорит о том, что мы в целом не зря развивали Сочи как круглогодичный курорт. Нужно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали, во всяком случае в Сочи этот результат очевиден, — заметил президент.

Часть совещания с правительством прошла в закрытом формате. По ее итогам министр социального развития Максим Топилин заявил, что с 1 февраля этого года все страховые пенсии будут проиндексированы на 5,4%.

— С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии, — сообщил Максим Топилин.

Закон о бюджете Пенсионного фонда РФ предусматривает и вторую индексацию пенсий — с 1 апреля 2017 года. Министр отметил, что с ее учетом общая индексация составит 5,8%.

Согласно уровню инфляции будут повышаться социальные выплаты инвалидам, ветеранам, выплаты по детским пособиям и заработная плата преподавателям школ и дошкольных учреждений.

Глава Минтруда также сообщил, что Пенсионный фонд планирует в январе завершить осуществление единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей.

— Я доложил президенту о том, что мы приступили к выплате по 5 тыс. рублей. Вчера казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда РФ, и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками и «Почтой России». Уже вчера, в первый день работы с этими средствами, 4 млн пенсионеров получили по 5 тыс. рублей на свои счета в банковской системе, — сообщил он.

По словам Максима Топилина, на следующем этапе будет проведена работа с «Почтой России» и в январе 2017 года все пенсионеры получат единовременную выплату.

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Россия входит в новый год с хорошими показателями: фиксируется промышленный рост, а также увеличение загрузки железнодорожного транспорта.

— В этом году будет проделана большая методологическая работа, будет осуществляться переход на внедрение системы управления рисками, то есть контроль и надзор (за бизнесом. — «Известия») должен быть ориентирован на то, чтобы не проверять всех подряд, а выделять по дополнительным показателям, анализу информации зоны особенного риска и проверки проводить только в этой сфере, — отметил он.

Читайте также:

Минтруд заявил об индексации соцвыплат на уровне инфляции с 1 февраля

Госдума приступает к реализации послания президента

Известия // среда, 11 января 2017 года

Правительство проиндексирует страховые пенсии по уровню инфляции

Правительство проиндексирует страховые пенсии по уровню инфляцииВладимир Путин обсудил с министрами вопросы социально-экономического развития страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке