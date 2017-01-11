Муляж гранаты нашли на рыбокомбинате в Тольятти

Один из сотрудников рыбного комбината в Тольятти обнаружил на территории предприятия гранату и вызвал полицию. Прибыв на место происшествия, силовики оцепили территорию комбината из-за подозрительной находки, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя некоторое время находка была исследована, и оказалось, что опасности она не представляет. Установлено, что на предприятие попал муляж гранаты, информирует TLTgorod.

В настоящий момент полицейские выясняют, кто и для каких целей пронес муляж гранаты на территорию предприятия.