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Муляж гранаты нашли на рыбокомбинате в Тольятти

Из-за подозрительной находки силовики оцепили территорию предприятия

Один из сотрудников рыбного комбината в Тольятти обнаружил на территории предприятия гранату и вызвал полицию. Прибыв на место происшествия, силовики оцепили территорию комбината из-за подозрительной находки, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя некоторое время находка была исследована, и оказалось, что опасности она не представляет. Установлено, что на предприятие попал муляж гранаты, информирует TLTgorod.

В настоящий момент полицейские выясняют, кто и для каких целей пронес муляж гранаты на территорию предприятия.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Муляж гранаты нашли на рыбокомбинате в Тольятти

Из-за подозрительной находки силовики оцепили территорию предприятия

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