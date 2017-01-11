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Миллер: Украина наращивает объемы отбора газа из ПХГ

Глава «Газпрома» отметил, что это происходит при том, что Киев подготовил к зиме крайне скромные запасы голубого топлива

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина вышла на крайне высокие объемы отборы газа из подземных хранилищ. 

«Украина вышла на очень высокие — более 80 млн кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ», — сказал Миллер, отметив, что к этой зиме они были заполнены на «рекордно низком уровне».

Напомним, сильные морозы на Украине заставили газовые компании увеличить отбор газа на 64%, что превышает лимит, отпущенный главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, почти вдвое. 

Так, пресс-служба «Укртрансгаза» отмечала, что на 8 января объем голубого топлива уменьшился до 11,459 млрд кубометров. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 млн кубометров голубого топлива.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» распространила сообщение, в котором говорилось, что запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы успешно завершить отопительный сезон даже при условии аномальных холодов.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Миллер: Украина наращивает объемы отбора газа из ПХГ

Глава «Газпрома» отметил, что это происходит при том, что Киев подготовил к зиме крайне скромные запасы голубого топлива

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