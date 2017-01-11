По факту ДТП с участием скорой помощи на Сахалине возбуждено дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту автокатастрофы с участием скорой помощи и грузовиков на Сахалине, унесшей жизни пяти человек. Проводится проверка, сообщили ИА SakhalinMedia в областном управлении СК РФ.

Утром 11 января водитель грузового автомобиля Hyundai на 203-м км дороги Южно-Сахалинск–Оха врезался в грузовик марки Toyota, который ехал в темное время суток с неисправными задними габаритами. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем скорой помощи, который вылетел на обочину и загорелся. Водитель и три пассажира «скорой», а также водитель Toyota погибли на месте. Еще два человека были госпитализированы.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко взял расследование дела о ДТП под свой контроль и поручил региональному министерству соцзащиты выплатить семьям погибших до 1 млн рублей компенсации и до 200 тыс. рублей — пострадавшим.