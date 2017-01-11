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В Оренбурге санкционные овощи и фрукты переработали в биогаз

Крупную партию товара из Турции и Польши обнаружили на одном из городских рынков

Крупную партию санкционных овощей и фруктов, запрещенных к ввозу в Россию, переработали в биогаз. За прошедшую неделю в новом году специалисты Россельхознадзора обнаружили 561 кг зарубежных овощей и фруктов на одном из рынков Оренбурга, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В частности, из обращения было изъято 32 ящика перца, 30 коробок томатов и кабачков, выращенных в Турции, а также 144 кг яблок из Польши. Запрещенную к ввозу в Россию продукцию пытались провести в страну под видом товаров из Белоруссии.

При проверке выяснилось, что на крупную партию товаров не были представлены фитосанитарные и другие товаросопроводительные документы, отмечает РИА «Оренбуржье».

Изъятую партию товара в Оренбурге превратили в биогаз, а в Орске санкционную продукцию уничтожили на полигоне ТБО.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

В Оренбурге санкционные овощи и фрукты переработали в биогаз

Крупную партию товара из Турции и Польши обнаружили на одном из городских рынков

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