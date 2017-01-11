Заповедник Липецкой области попал в число самых примечательных в РФ

Специально к юбилею Всемирный фонд дикой природы выбрал семь самых примечательных охраняемых природных территорий России. За сто лет в России взято под охрану около 200 млн га, или около 11% территории всей страны. В Липецкой области, пишет GOROD48, находится самая маленькая охраняемая природная территория в стране — заповедник «Галичья гора».

Его площадь всего 2,3 кв. км, на ней растет более 650 видов растений. Многие из них нетипичны для этих широт, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как и откуда они здесь оказались.

На «Галичьей горе» есть кавказская, алтайская и даже альпийская флора. В уникальном липецком заповеднике также невероятное разнообразие насекомых и животных. Здесь встречаются черные коршуны, скопы, лисицы, енотовидные собаки, барсуки, кабаны и лоси. И всё это на сравнительно небольшой территории.