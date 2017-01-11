Эксперты: кризис заставил россиян вспомнить советские методы покупок

Длящийся уже 2,5 года кризис вынудил малообеспеченных жителей России прибегнуть к стратегии покупок времен развитого социализма, написала Высшая школа экономики в итоговом обзоре рынка розничной торговли за 2016 год.



Если до кризиса основная часть небогатых потребителей закупала еду и другие товары повседневного спроса в каком-то одном привычном магазине, то теперь они вынуждены тратить время на посещение разных торговых точек для сравнения цен и выбора оптимальных вариантов покупок.



«В поисках приемлемых цен низкодоходное население предпочитает обойти 2–3 магазина, тратя свои силы и время, которое можно было бы использовать на гуманитарные и образовательные цели», — цитирует портал anrt.info вывод экспертов ВШЭ.



Такая модель, по их мнению, напоминает стратегию «походов в магазин за продуктами», с той лишь разницей, что в эпоху развитого социализма такие «походы» нужны были для розыска товаров в наличии, а теперь — для поиска минимальных цен на них.



При этом ВШЭ оговаривается, что сравнение цен де-факто актуально лишь в территориях с развитой конкуренцией в сфере розничной торговли.



В кризис россияне из-за затяжного спада покупательной способности почти исключили из своей корзины необязательные товары, приобретение которых не является жизненно необходимым, отмечает Высшая школа экономики.



При этом для малообеспеченных россиян кризис «окончательно исключил эпизоды возможных непредсказуемых покупок, в том числе и впрок», говорится в обзоре вуза.

