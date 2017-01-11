В ходе осеннего призыва в российскую армию направлены 152 тыс. человек

В ходе осеннего призыва в военкоматы на заседание комиссий прибыли 623 тыс. призывников, 152 тыс. из которых отправились в армию, 470 тыс. получили отсрочки или освобождения от призыва. Об этом заявил генерал-полковник Василий Тонкошкуров, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Во время призыва работали порядка 3 тыс. призывных комиссий, в работе которых участвовали больше 1,8 тыс. представителей общественных организаций. Как сообщает «Интерфакс», больше 9,5 тыс. родителей присутствовали при вынесении решений в отношении их детей, а 13 тыс. врачей приняли участие в медицинском освидетельствовании. В медицинские организации были направлены на обследование 57 тыс. человек.

Освобождение от военной службы получили молодые люди с такими заболеваниями, как болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (в основном за счет заболеваний позвоночника и стоп, сколиоза и плоскостопия), болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения. Как сообщает телеканал «Звезда», в целом показатель годности граждан к военной службе в текущую призывную кампанию в РФ составил 78,3% — это на 2% выше по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в отчете главного военно-врачебного эксперта Минобороны РФ полковника медицинской службы Александра Чаплюка.

Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября. Призывниками стали 152 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв завершился 31 декабря 2016 года.