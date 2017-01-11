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В США требуют запретить беспилотные автомобили на 50 лет

По мнению ассоциации профессиональных водителей Нью-Йорка, их появление поставит под удар тысячи рабочих мест

Ассоциация профессиональных водителей в Нью-Йорке требует запретить беспилотные автомобили на ближайшие 50 лет, поскольку их появление может уничтожить тысячи рабочих мест. Джон Томасси, президент организации, убежден, что роботомобили не будут полезны экономике, как и не смогут компенсировать людям потерю работы.

Организация требует от правительства принять меры по защите рабочих мест прежде, чем разрешит работу компаний по совместному использованию беспилотных авто, сообщает «Свободная пресса».

Тем не менее данный призыв, скорее всего, будет проигнорирован властями штата. Сервисы совместного пользования автомобилями становятся всё более популярными, использование Uber в городе Нью-Йорк дешевле, чем проезд на метро. На сегодняшний день Uber уже тестирует свои беспилотные такси в Питтсбурге, сообщает hightech.fm со ссылкой на CNN.

Ранее эксперты озвучили прогноз, что через 10–15 лет обычные автомобили выйдут из эксплуатации. Также существует предположение, согласно которому родившиеся после 2017 года люди никогда не будут водить машину.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В США требуют запретить беспилотные автомобили на 50 лет

По мнению ассоциации профессиональных водителей Нью-Йорка, их появление поставит под удар тысячи рабочих мест

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