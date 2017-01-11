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Авиакомпании России в 2016 году сократили перевозки пассажиров на 3,8%

В секторе грузовых авиаперевозок отмечается рост

Российские авиакомпании снизили пассажирские перевозки в 2016 году на 3,8% по сравнению с 2015 годом - до 88,55 млн человек, сообщила Росавиация РФ.

Объемы снизились с учетом невосстановленных рынков перевозок в Египет и Украину, а также позднего открытия чартерных полетов в Турцию. В декабре перевозки увеличили на до 6,65 млн человек – 20,3%.

При этом рост с 971,4 тыс.т до 974,1 тыс.т отмечается в секторе грузовых авиаперевозок, передает агентство «Прайм».

Грузооборот возрос на 19,9%. Процент занятости кресел вырос до 81,1% с 79,7%, а процент коммерческой загрузки увеличился на 1,5% – до 67,7%.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Авиакомпании России в 2016 году сократили перевозки пассажиров на 3,8%

В секторе грузовых авиаперевозок отмечается рост

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