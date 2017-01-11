Тиллерсон не признал права России на Крым

Кандидат на пост государственного секретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что не признает права России на Крым.

«Нет. Это был захват территории, которая не являлась их», — сказал Тиллерсон в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.



Кандидат на пост госсекретаря также назвал санкции важным инструментом внешней политики.

«Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя и помощь, и — когда это необходимо — экономические санкции как инструмент внешней политики», — сказал он.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к стране. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения прошла в полном соответствии с нормами международного права. После присоединения региона к России ряд западных стран, в том числе США, ввели ограничительные меры против некоторых граждан РФ, а также против секторов российской экономики.

