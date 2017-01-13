Спортивные выходные с «Известиями»

Бобслей и скелетон. Чемпионат Европы

В декабре после публикации второй части доклада председателя комиссии WADA Ричарда Макларена Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила четырех российских скелетонистов от соревнований из-за их попадания в опубликованный комиссией список спортсменов, якобы скрывших положительные допинг-тесты. Однако после новогодних праздников IBSF отменила решение об отстранении Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой. И теперь наша сборная сможет в полном составе поехать на чемпионат Европы, проходящий в рамках этапа Кубка мира в Винтенбергере. Таким образом, олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков поборется за победу в соревнованиях скелетонистов. Также есть шансы на медали и у наших бобслеистов во главе с идущим на втором месте в общем зачете Кубка мира Александром Касьяновым.



Фото: Getty Images/Bongarts/Adam Pretty

13 января, 16.30, бобслей (женщины, двойка). 14 января, 15.45, скелетон (мужчины); 19.30, бобслей (мужчины, двойка). 15 января, 14.15, скелетон (женщины); 18.00, бобслей (мужчины, четверка). Санно-бобслейная трасса в Винтенбергере (Германия). Прямые трансляции на «Матч! Арена»

Биатлон. Этап Кубка мира в Рупольдинге

После неудачного выступления на первом постновогоднем этапе Кубка мира в Оберхофе наши биатлонисты вновь едут в Германию. Если на прошлой неделе впервые за сезон Россия осталась без медалей, то в Рупольдинге уже в первый день в мужской эстафете было выиграно серебро. Антон Бабиков, бежавший четвертым (вместо традиционного замыкающего Антона Шипулина), шел к финишу с последнего огневого рубежа с 30-секундным превосходством над Ветле Кристиансеном, но позволил норвежцу догнать себя и проиграл золото. Шанс реабилитироваться нашим спортсменам предоставится в выходные — в спринте и в гонке преследования. Сложнее дела обстоят у российских биатлонисток, среди которых в нынешнем сезоне успешные результаты показывает только Татьяна Акимова, выигравшая золото и бронзу на декабрьском этапе в чешском Ново-Место.



Фото: РИА Новости/СБР/Андрей Аносов

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13 января, 16.45, спринт 10 км (мужчины). 14 января, 16.30, спринт 7,5 км (женщины). 15 января, 13.30, гонка преследования 12,5 км (мужчины); гонка преследования 10 км (женщины). Стадион «Химгау-Арена» (Рупольдинг, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»



Гандбол. Чемпионат мира. Норвегия — Россия

После прошлогоднего триумфа женской сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро многие стали ждать триумфа и от спортсменов-мужчин, в последний момент проигравших отбор в Бразилию. Уже в четверг наша команда стартовала на чемпионате мира во Франции матчем с Японией, а в субботу подопечные Дмитрия Торгованова сойдутся с одними из лидеров турнира — сборной Норвегии. И хотя на сегодня наши гандболисты не входят в число фаворитов, руководители сборной ставят игрокам задачу дойти до полуфинала и побороться за медали, которых россияне не выигрывали на ЧМ с 1999 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

14 января, 19.45. Зал «Берси» (Париж, Франция). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Баскетбол. Евролига. ЦСКА — «Милан»

Еще в середине декабря действующий победитель Евролиги ЦСКА безоговорочно лидировал в регулярном чемпионате главного европейского клубного баскетбольного турнира. Однако последующие три поражения подряд — от стамбульского «Фенербахче», белградской «Црвены Звезды» и мадридского «Реала» — свели отрыв армейцев на нет. Теперь им нужно заново наращивать преимущество, дабы не отдать позиции дышащим в спину «Реалу», «Басконии» и «Олимпиакосу» — европейцы отстают от красно-синих всего на одну победу. Для этого подопечным Димитриса Итудиса нужно непременно выигрывать дома у идущего в «регулярке» на последнем (16-м) месте «Милана».



Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

13 января, 20.00. Дворец спорта «Мегаспорт». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

Центральной встречей в Континентальной хоккейной лиге в ближайшие выходные станет противостояние лидера Восточной конференции и действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» и идущего третьим на Западе нижегородского «Торпедо». Подопечные Петериса Скудры весь сезон уверенно бьются за статус первых после СКА и ЦСКА. В случае успеха волжане получат крайне удобную сетку в плей-офф и смогут пройти дальше в Кубке Гагарина, где в прошлом сезоне они уже произвели фурор, выбив из розыгрыша считавшийся фаворитом хельсинский «Йокерит». Для уверенно лидирующей «Магнитки» это будет один из первых матчей после возвращения с молодежного чемпионата мира выигравшего бронзу вратаря Ильи Самсонова, которому теперь придется снова бороться с Василием Кошечкиным за место в основе.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

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14 января, 15.00. «Арена-Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция на канале КХЛ ​​​​​​​



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