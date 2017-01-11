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Тиллерсон: силовой ответ на присоединение Крыма сдержал бы РФ

Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что США должны были бы предоставить военную помощь Украине

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что силовой ответ сдержал бы действия России в Крыму.

Действия России в отношении Крыма были силовыми и «требовали пропорционального силового ответа», сказал Тиллерсон, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

«США должны были предоставить Украине военную помощь», — приводит слова Тиллерсона Bloomberg.

Он также подтвердил, что считает экономические санкции «сильным инструментом».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Тиллерсон: силовой ответ на присоединение Крыма сдержал бы РФ

Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что США должны были бы предоставить военную помощь Украине

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