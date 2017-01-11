Тиллерсон: силовой ответ на присоединение Крыма сдержал бы РФ

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что силовой ответ сдержал бы действия России в Крыму.

Действия России в отношении Крыма были силовыми и «требовали пропорционального силового ответа», сказал Тиллерсон, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

«США должны были предоставить Украине военную помощь», — приводит слова Тиллерсона Bloomberg.



Он также подтвердил, что считает экономические санкции «сильным инструментом».