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Среда,
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Адвокат Ассанжа: «Помилование Мэннинг – широкий жест Обамы»

Адвокат Джулиана Ассанжа Мелинда Тейлор прокомментировала возможное помилование информатора WikiLeaks Челси Мэннинг президентом США Бараком Обамой

Действующий президент США Барак Обама поместил занес имя информатора WikiLeaks Челси Мэннинг в окончательный список на возможное смягчение наказания, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источник в министерстве юстиции США.

Адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор уверена, что помилование информатора портала Челси Мэннинг станет "большим шагом со стороны Барака Обамы на пути к демократии".

- Честно говоря, не видела этого списка, но если это действительно так, то для Обамы это станет хорошей возможностью показать, что такие люди, как Мэннинг, вносят существенный вклад в демократические устои США, - отметила адвокат.

Также адвокат подчеркивает, что широким жестом стало бы и помилование бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и снятие обвинений с основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Челси (Брэдли) Мэннинг была арестована в конце мая 2010 года. Без предъявления обвинения в течение двух месяцев она содержалась в тюрьме при американской военной базе Кемп-Арифжан (Кувейт). Затем, в июле 2010 года она была вывезена в США. В 2013 году ее приговорили к 35 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, шесть из которых она уже отбыла. Мэннинг передала WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся операции США в Ираке в 2009—2010 годы.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Адвокат Ассанжа: «Помилование Мэннинг – широкий жест Обамы»

Адвокат Джулиана Ассанжа Мелинда Тейлор прокомментировала возможное помилование информатора WikiLeaks Челси Мэннинг президентом США Бараком Обамой

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