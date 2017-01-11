Адвокат Ассанжа: «Помилование Мэннинг – широкий жест Обамы»

Действующий президент США Барак Обама поместил занес имя информатора WikiLeaks Челси Мэннинг в окончательный список на возможное смягчение наказания, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источник в министерстве юстиции США.

Адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор уверена, что помилование информатора портала Челси Мэннинг станет "большим шагом со стороны Барака Обамы на пути к демократии".

- Честно говоря, не видела этого списка, но если это действительно так, то для Обамы это станет хорошей возможностью показать, что такие люди, как Мэннинг, вносят существенный вклад в демократические устои США, - отметила адвокат.



Также адвокат подчеркивает, что широким жестом стало бы и помилование бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и снятие обвинений с основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Челси (Брэдли) Мэннинг была арестована в конце мая 2010 года. Без предъявления обвинения в течение двух месяцев она содержалась в тюрьме при американской военной базе Кемп-Арифжан (Кувейт). Затем, в июле 2010 года она была вывезена в США. В 2013 году ее приговорили к 35 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, шесть из которых она уже отбыла. Мэннинг передала WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся операции США в Ираке в 2009—2010 годы.