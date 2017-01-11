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Тагильчанина выселили в подъезд освободившиеся из тюрьмы знакомые

Лишь после пожара, устроенного непрошенным гостями, об этом стало известно

В Нижнем Тагиле 8 января произошел пожар на улице Грибоедова. Расследование показало, что хозяина квартиры время от времени выселяли из дома знакомые его брата, освободившиеся из мест заключения.

Как сообщает TagilCity.ru, прописанный в неприватизированной квартире мужчина известен как асоциальный, но спокойный и безобидный человек. Он не работает, а еду добывает на помойках. В квартире за неуплату отключены холодная и горячая вода, отопление и электричество.

Брат тагильчанина отбывает наказание в местах лишения свободы, откуда к жильцу квартиры на улице Грибоедова и стали являться гости - знакомые родственника - освободившиеся осужденные. В его доме они, как правило, праздновали освобождение и жили какое-то время. Затем приходили следующие, а пока квартира была занята, тагильчанин жил в подъезде.

Выяснилось, что он обращался за помощью в местное ЖЭУ и просил его переселить, чтобы надоевшие гости его не нашли, но все оставалось по-прежнему. В итоге в квартире произошел пожар. Пожарным пришлось эвакуировать 9 жильцов из соседних квартир. Само жилье значительно пострадало.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Тагильчанина выселили в подъезд освободившиеся из тюрьмы знакомые

Лишь после пожара, устроенного непрошенным гостями, об этом стало известно

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