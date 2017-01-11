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В российско-канадские отношения добавили украинский акцент

Назначение Христи Фриланд на пост главы МИД Канады может притормозить наметившееся улучшение отношений между Москвой и Оттавой

Фото: Reuters/Chris Wattie

Новым министром иностранных дел Канады была назначена видный политик Христя Фриланд, известная своими радикальными антироссийскими взглядами и внесенная в санкционный список РФ. Наполовину украинка, бегло говорящая по-русски, Фриланд всегда выступала за жесткую политику санкций в отношении России. Ее назначение на пост главы внешнеполитического ведомства имеет большое значение для перспектив развития российско-канадского диалога. 

После прихода к власти в Стране кленового листа либерала Джастина Трюдо в отношениях Москвы и Оттавы, которая порой выступала даже с более жестких позиций, чем Вашингтон, наметилась тенденция к прагматичному потеплению. Конечно, о коренном развороте Канады в сторону активного диалога с Россией говорить не приходилось, однако решение начинать постепенное восстановление контактов с взаимодействия по Арктике было положительно воспринято в обеих столицах. Кроме того, многие эксперты отмечали, что арктический диалог можно использовать как отправную точку для обсуждения и других двусторонних вопросов. Однако назначение Фриланд новым министром иностранных дел может внести неприятные коррективы в и без того нестабильно идущую реставрацию российско-канадских отношений.

Бывший секретарь финансов, экс-депутат канадского парламента Брион Уилферт в беседе с «Известиями» сказал о преждевременности «делать глобальные выводы», отмечая, что пока «взаимодействие с Россией восстанавливается, хотя и медленно».

— Теперь уже экс-министр иностранных дел Стефан Дион верил, что восстановление отношений с Россией развивается в положительном ключе. Пока рано давать какие-то оценки деятельности Фриланд на новом посту. Действительно, известно, что она симпатизирует Украине. Однако она при этом говорит по-русски, что само по себе уже преимущество. Кроме того, национальные и стратегические интересы страны — это главное, что должно определять политику, поэтому, я думаю, это вполне может перевесить всё остальное. Политика — сфера, где всегда есть место гибкости, — заключил Брион Уилферт.

Профессор политологии Карлтонского университетa в Оттаве Петр Дуткевич поделился с «Известиями» мнением о том, что назначение Христи Фриланд несильно поспособствует потеплению российско-канадских отношений.

— Премьер-министр Джастин Трюдо в июне прошлого года заявил о намерениях начать восстановление отношений с Москвой. И действительно, потепление шло шаг за шагом. Оно могло проходить с разной скоростью: один шаг вперед — полшага назад. Однако назначение Христи Фриланд реализации этих намерений не помогает. Сейчас наступит период переосмысления отношений с обеих сторон. И в связи с ее приходом на пост главы МИДа этот период может сильно затянуться хотя бы потому, что она находится в российском санкционном списке. С другой стороны, Россия очень прагматично относится ко многим проблемам, и существует много вопросов, которые Москва и Оттава должны обсуждать: Арктика, проблема терроризма и другие. Сейчас обеим странам придется создать совершенно новый подход к диалогу. Надеюсь, что прагматизм и взаимные уступки помогут столицам продолжить диалог, — считает Петр Дуткевич.

Канадский политолог отметил, что смена министра иностранных дел связана с попыткой Трюдо подготовить почву для диалога с США при Дональде Трампе, который официально станет хозяином Овального кабинета 20 января.

— Фриланд работала в США, ее там хорошо знают, и она тоже хорошо знает Америку. У нее есть большие шансы установить неплохие контакты с новым госсекретарем. При этом новая администрация в Вашингтоне, судя по всему, будет по-другому относиться к России. И это отношение будет не соответствовать нынешней политике Канады. Главный вопрос в том, насколько Канада будет копировать отношения США и России в своей внешней политике. До сих пор канадская внешняя политика в диалоге с Москвой во многом копировала политику США, — подчеркнул Петр Дуткевич.

В свою очередь, ведущий сотрудник отдела Канады Института США и Канады РАН Евгения Исраелян рассказала «Известиям», что после прихода к власти в Оттаве либералов в отношениях двух стран наметились две противоположные тенденции: к смягчению напряженности и сохранению конфронтации.

— Борьба этих тенденций и определяет канадскую политику. Ранее были сделаны очень обнадеживающие шаги. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что последние годы были «годами утерянных возможностей» в российско-канадских отношениях. В России в преддверии выборов в США побывал заместитель министра иностранных дел Канады Марк Гвоздецкий. Кроме того, прошла конференция, которая называлась «Российско-канадский диалог и сотрудничество в Арктике», организованная посольством РФ и МИД Канады. При этом конфронтация сохранялась: либералы дважды предпринимали серию санкций, участвовали в усилении потенциала НАТО в Европе. Сторонников смягчения конфронтации возглавлял экс-глава МИДа Стефан Дион. А их оппонентов — как раз Христя Фриланд, — говорит эксперт.

Евгения Исраелян отметила, что Фриланд, помимо прочего, — профессиональный журналист, четыре года работала в Москве и достаточно хорошо знает Россию, о которой даже написала книгу. Кроме того, новая глава МИДа — «очень сильный игрок в правительстве Канады». По мнению эксперта, во многом благодаря ее усилиям удалось добиться подписания договора о зоне свободной торговли между Канадой и Евросоюзом.

— К тому же у Фриланд очень хорошие связи в США. Я думаю, что Джастин Трюдо готовится к вступлению Трампа в должность и меняет ключевые фигуры, чтобы способствовать в первую очередь развитию американо-канадских отношений. Конечно, для позитивного развития диалога России и Канады — это не самый лучший выбор. Тот факт, что она находится в российском санкционном списке за свою деятельность и взгляды, говорит сам за себя, — заключила Евгения Исраелян.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В российско-канадские отношения добавили украинский акцент

В российско-канадские отношения добавили украинский акцентНазначение Христи Фриланд на пост главы МИД Канады может притормозить наметившееся улучшение отношений между Москвой и Оттавой

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