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День сибирского валенка отметят в Барнауле

Гостям расскажут о секретах пимокатного дела, пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению войлочных изделий

День сибирского валенка отметят в Барнауле в третий раз. Ставший уже традиционным, фестиваль в честь зимней русской обуви проведут в Государственном художественном музее Алтайского края в субботу, 14 января, сообщили в управлении по культуре и архивному делу региона.

Гостям расскажут о секретах пимокатного производства и пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению войлочных изделий. Каждый желающий сможет приобщиться к процессу валяния на мастер-классах по изготовлению войлочных сувениров. Здесь же пройдет дефиле костюмов из войлока от студии моды, сообщает altapress.ru.

По окончании мероприятия организаторы фестиваля проведут святочную вечерку при участии фольклорного ансамбля «Стрела».

Известия // среда, 11 января 2017 года

День сибирского валенка отметят в Барнауле

Гостям расскажут о секретах пимокатного дела, пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению войлочных изделий

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