День сибирского валенка отметят в Барнауле в третий раз. Ставший уже традиционным, фестиваль в честь зимней русской обуви проведут в Государственном художественном музее Алтайского края в субботу, 14 января, сообщили в управлении по культуре и архивному делу региона.

Гостям расскажут о секретах пимокатного производства и пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению войлочных изделий. Каждый желающий сможет приобщиться к процессу валяния на мастер-классах по изготовлению войлочных сувениров. Здесь же пройдет дефиле костюмов из войлока от студии моды, сообщает altapress.ru.



По окончании мероприятия организаторы фестиваля проведут святочную вечерку при участии фольклорного ансамбля «Стрела».