В Хабаровском крае экологи предъявили иск коммунальщикам

Коммунальная организация, обслуживающая военный городок под Хабаровском, более года сбрасывала неочищенные стоки в приток реки у заповедника. Экологи с помощью судебного иска на 12 млн рублей пытаются заставить ответственных лиц восстановить очистку вод, передает ИА AmurMedia.

По данным ФГБУ «Заповедное Приамурье», очистные сооружения военного городка давно вышли из строя, поэтому идет загрязнение притока реки, которая течет по Большехехцирскому заповеднику. Коммунальщиков уже не раз штрафовали, но ничего не поменялось, сбрасывание сточных вод продолжается.

Экологи решили обратиться в военную прокуратуру с иском о возбуждении уголовного дела, заявив сумму ущерба в 12 млн рублей. Защитники природы надеются, что это поможет прекратить загрязнение заповедных территорий. Окончательное решение предстоит принять прокурорам, сообщает «РИА Новости».