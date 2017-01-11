Тиллерсон: Россия и США должны перейти к сотрудничеству

Кандидат на пост главы американского Госдепа Рекс Тиллерсон считает, что США должны перейти от соперничества с Россией к сотрудничеству.

«Мы должны провести с ней (Россией. — «Известия») важный разговор: хочет ли Россия сейчас и всегда быть противником США? Хотите ли вы ухудшения? Хочет ли Россия других отношений?» — сказал Тиллерсон в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Он также отметил, что у России и США «различные ценности», но при этом подчеркнул важность диалога.

«Мы должны перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени, а по другим вопросам мы будем противниками», — заявил Тиллерсон.