Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тиллерсон: Россия и США должны перейти к сотрудничеству

Кандидат на пост госсекретаря США отметил необходимость диалога

Кандидат на пост главы американского Госдепа Рекс Тиллерсон считает, что США должны перейти от соперничества с Россией к сотрудничеству.

«Мы должны провести с ней (Россией. — «Известия») важный разговор: хочет ли Россия сейчас и всегда быть противником США? Хотите ли вы ухудшения? Хочет ли Россия других отношений?» — сказал Тиллерсон в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Он также отметил, что у России и США «различные ценности», но при этом подчеркнул важность диалога.

«Мы должны перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени, а по другим вопросам мы будем противниками», — заявил Тиллерсон.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Тиллерсон: Россия и США должны перейти к сотрудничеству

Кандидат на пост госсекретаря США отметил необходимость диалога

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке