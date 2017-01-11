СМИ: Украина помогала Клинтон на выборах президента США

Власти Украины оказывали помощь экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.



Об этом сообщает американская газета Politico.

По данным издания, власти Украины открыто подвергали сомнению тот факт, что соперник Клинтон в президентской гонке Дональд Трамп годится на пост главы государства.

Правительство Украины оказывало помощь союзникам Клинтон в сборе порочащей Трампа и его помощников информации.

В частности, один из консультантов национального комитета Демократической партии встречался с представителями высшего украинского руководства в посольстве Украины в Вашингтоне. Во время переговоров обсуждались связи между Трампом, руководителем его предвыборного штаба Полом Манафортом и Россией, передает «Федеральное агентство новостей».



Издание также напомнило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины в августе 2016 года опубликовало документы, якобы доказывающие, что Манафорт неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, однако подтверждений этому не нашлось.

Ранее в среду Трамп заявил, что у него нет никаких связей с Москвой.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!» — написал Трамп в своем Twitter.

