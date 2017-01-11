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Власти Удмуртии рассказали, что аварии на теплотрассах неизбежны

В Ижевске 12 тыс. жителей остались без тепла, ЧП ликвидировано, но чиновники обещают новые

В Ижевске вечером 10 января произошел порыв на теплотрассе в городке Металлургов. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, где живут примерно 12 тыс. человек, в районе остановился весь транспорт.

Главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры, приведшая к смещению грунта и, как следствие, повреждению труб.

Ремонт теплотрассы завершили утром 11 января, тепло появилось в домах около 8 часов утра. Однако в одной из школ отменили занятия первой смены из-за повреждения отопления здания.

Как рассказал ИА «Сусанин» глава удмуртского правительства Виктор Савельев, ситуация штатная и «такие еще будут происходить, к сожалению». По словам чиновника, властям нужно не менее 4–5 млрд рублей, чтобы отремонтировать изношенные трубы в регионе. Денег нет, но местные власти держатся — находят позитив даже в таких ЧП. Виктор Савельев считает, что авария позволила посмотреть, как работают службы, как проводится оповещение. Все службы, по его мнению, сработали четко.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Власти Удмуртии рассказали, что аварии на теплотрассах неизбежны

В Ижевске 12 тыс. жителей остались без тепла, ЧП ликвидировано, но чиновники обещают новые

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