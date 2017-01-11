В Рязани задержали женщину, обманувшую через интернет 60 матерей

Подозреваемая организовала в сети магазин, где предлагала купить детские товары по низким ценам
Полицейские в Рязани задержали женщину, подозреваемую в мошеннических действиях посредством торговли через интернет-магазин детскими товарами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
По данным РИА «7 новостей», задержанная предлагала купить детскую одежду и коляски по низким ценам. Пострадавшие мамы переводили деньги, но заказанных товаров так и не дождались и обратились в полицию.
На данный момент на мошенницу поступило 60 заявлений из нескольких регионов России, при этом обращения в полицию продолжают поступать.
По предварительным подсчетам, на доверии граждан мошенница «заработала» более 2 млн рублей. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она взята под стражу.
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