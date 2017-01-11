Тиллерсон отказался назвать Путина «военным преступником»

Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что не стал бы пользоваться подобным определением
Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон отказался назвать президента России Владимира Путина «военным преступником», как того потребовал от него сенатор Марко Рубио.
«Нет, сэр, я бы не стал использовать такое определение», — сказал он на сенатских слушаниях. Его слова приводит «РИА Новости».
При этом Тиллерсон назвал действия России в Сирии «неприемлемыми», однако отметил необходимость получения дополнительной информации.
«Я бы не хотел полагаться только на то, что сообщалось публично. Я бы хотел подтверждения от разведывательных учреждений, которые предоставили бы мне непререкаемые факты», — ответил он на соответствующий вопрос сенатора Роберта Менендеса.
Москва неоднократно подчеркивала, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет разведывательную информацию. Министерство обороны России также неоднократно отвергало обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам республики.